Albert Heijn gaat als eerste Nederlandse supermarkt een test doen met Hiku. Met het apparaatje, dat uitgerust is met een microfoon en een barcodescanner, kunnen op eenvoudige wijze boodschappenlijstjes worden gemaakt, meldt het concern donderdag.

Gebruikers kunnen hun boodschappen inspreken of inscannen met de Hiku waarmee ze automatisch worden toegevoegd aan het boodschappenlijstje in de Appie-app en op de website van Albert Heijn. Klanten kunnen vervolgens met dit lijstje naar de winkel of de producten in één klik toevoegen aan hun bestelling.

De Hiku wordt al in landen als Amerika en Frankrijk aangeboden.



Albert Heijn test slim 'boodschappenlijstje' (Foto: BuzzT)