Luke Skywalker test positief op doping heywoodu 11-04-2017 00:15

De internationale paardensportbond FEI heeft zes ruiters en amazones geschorst vanwege het gebruik van verboden middelen door hun paarden. De zes paarden zijn twee maanden geschorst, terwijl de sporters de beslissing over de lengte van de schorsing nog af moeten wachten.

De eerste drie positieve tests werden afgenomen tijdens een wedstrijd in Wellington in Florida. Amazone Paige Johnson reed daar op Luke Skywalker en dat paard testte positief op pramoxine. Olympisch dressuurrijdster Adrienne Lyle kreeg te horen dat haard paard, Horizon, het verboden middel ractopamine in zijn bloed had. Dat gold ook voor Don Principe, het paard van de Amerikaanse Kaitlin Blythe.

Victoria Goñi uit Uruguay reed bij een wedstrijd in Trinidad in eigen land op El Mate, bij wie ergonovine werd gevonden. Sirene de la Motte, van de Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli, testte in februari in Portugal positief. De Italiaan Giacomo Bassi sluit de rij: zijn paard Cenerado testte in Italië onder meer positief op de anabole steroïde stanozolol.