Servië mogelijk uitgesloten van WK vanwege racisme en geweld

ServiŽ mogelijk uitgesloten van WK vanwege racisme en geweld Redactie 01-04-2017 08:00

Vanwege vermeende racistische spreekkoren en geweld door hooligans, dreigt Servië te worden uitgesloten van internationaal voetbal. De UEFA heeft gedreigd om clubs en vertegenwoordigende teams van het Balkanland uit te sluiten door een aantal incidenten, die nog nader worden onderzocht.

Voorzitter van de Europese voetbalbond, Aleksander Ceferin, liet zich vrijdag in de Servische hoofdstad Belgrado uit over het probleem. "Het soort mensen dat dit soort dingen veroorzaakt moet worden geweigerd in het stadion. Het gaat fout wanneer ze niet worden afgestopt. Dan loopt Servië het risico om uitgesloten te worden van internationaal voetbal. Het zou de doodsteek betekenen voor het voetbal hier", aldus de Sloveense preses van de UEFA.