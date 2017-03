Onana noemt Feyenoord-keeper Jones 'beste in de Eredivisie' Redactie 31-03-2017 16:50 print

Ajax-doelman André Onana oogst dit seizoen vol lof en hij hield Tim Krul buiten de basis. Zelf roemt hij Feyenoord-keeper Brad Jones. Toen Jasper Cillessen vorig jaar Ajax verliet werd Krul aangetrokken, maar omdat die nog geblesseerd was kreeg Onana een plaats onder de lat in Amsterdam. Die stond hij niet meer af, want de 20-jarige goalie keept een topseizoen.

Zondag speelt Onana de Klassieker tegen Feyenoord en ook daarin heeft hij vertrouwen. "Ik weet dat we gaan winnen", zegt de Kameroener tegen de NOS. "Thuis zijn we heel sterk. Het is voor zowel Ajax als Feyenoord een cruciale wedstrijd. Ik geloof erin. Honderd procent. Het wordt niet makkelijk, maar wij gaan winnen."

In die Klassieker treft Onana Jones, ook een doelman in vorm. Over de Australiër is hij zeer lovend. "Ik denk dat hij de beste keeper van de Eredivisie is. Hij is beter dan ik. Hij is lang en sterk. Hij is goed met hoge ballen", aldus Onana.

Bij Ajax heeft Onana te maken met algemeen directeur Edwin van der Sar, een ware inspiratiebron voor hem. "Hij was een geweldige keeper. Wel anders dan Afrikaanse keepers. Ik hoop dat ik hem kan evenaren, maar dan moet ik geluk hebben. Hij praat veel met me. Ik herinner me de wedstrijd tegen FC Groningen. Ik maakte toen een fout en heb dat toen met Van der Sar besproken. Ik vond het een fout en hij gaf mij tips. Welke tips? Die houd ik voor mezelf."