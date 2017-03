FOK! Wat een weer: kans op regen

Stof in maart, is goud waard.

Goedemorgen!

In het noorden van het land kan mist ontstaan zijn maar deze is al weggetrokken of trekt snel weg. We krijgen wederom een zonnige dag, maaaaaar... In de namiddag kan er een enkele bui ontstaan waarbij in het zuidoosten zelfs een enkele klap onweer kan voorkomen. De temperatuur varieert van 12 graden op de wadden tot 20 graden in het zuiden.

Ook morgen is er een klein kansje op wat regen, donderdag belooft weer een mooie dag te worden en vanaf vrijdag nemen we dan even afscheid van het mooie weer met lagere temperaturen en een hogere regenkans.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:22 Zon onder: 20:07 Zonkracht: 3/2







Een fraaie narcis in Alkmaar (Foto: DJMO)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!