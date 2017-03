March Madness: verrassingen, een verkrachting en de Final Four PippenScottie 27-03-2017 22:05 print

Het is maart en dat betekent dat sportminnend Amerika in de ban is van March Madness. In deze periode wordt het eindtoernooi van het Amerikaanse college basketbalseizoen gespeeld. De 68 sterkste universiteitsteams van het land vechten in een knock-out toernooi om eeuwige roem. Een heel klein gedeelte van de spelers hoopt zich in de kijker te kunnen spelen bij scouts en een profcontract te verdienen. Miljoenen Amerikanen wedden voor miljarden dollars op de uitslagen van de wedstrijden. De afgelopen dagen werden de achtste finales (Sweet Sixteen) en kwartfinales (Elite Eight) gespeeld.

In de achtste finale werd waarschijnlijk de meest geanticipeerde college basketbalwedstrijd van het seizoen gespeeld. Kentucky nam het in de thuishal van de Memphis Grizzlies op tegen UCLA. Op het veld stonden meerdere spelers die de komende jaren een grote rol in de NBA gaan spelen. Bij UCLA speelt Lonzo Ball, de oudste van drie basketballende broers en zoon van een knotsgekke vader. Ook forward TJ Leaf wordt als toekomstige NBA-speler gezien. Bij Kentucky spelen De’Aaron Fox, Bam Adebayo en Malik Monk. Ook zij zullen deze zomer de overstap naar de profs maken.

Halverwege was de score 36-33 voor Kentucky. Coach Calipari gaf zijn team in de rust de opdracht om de aanval via De’Aaron Fox te laten lopen. Dit wierp zijn vruchten af. Kentucky maakte 50 punten in de tweede helft en won met 86-75. Fox eindigde met 39 punten en hij hield persoonlijk Lonzo Ball aan de ketting. Ball bleef op 10 punten steken in zijn laatste college-wedstrijd.

Later in het weekend stond Kentucky in de kwartfinale tegenover North Carolina, de alma mater van Michael Jordan en menig andere basketballegende. Er zijn twee manieren om succes te hebben in college basketbal. Je kan op zoek gaan naar de beste middelbare scholieren van het land en hen een studiebeurs aanbieden. Hiermee loop je wel het risico dat je spelers na één jaar college besluiten om prof te worden. Dit is de methode van Kentucky. North Carolina neigt meer naar een ander uiterste. Proberen een team te bouwen van spelers die hun studie afmaken en vier jaar blijven spelen. Zo raken ze ingespeeld en kan je een systeem implementeren.

De wedstrijd kende het soort ontknoping waar elke Amerikaanse sportfan van smult. Kentucky maakte vlak voor tijd via Malik Monk 73-73 en North Carolina kreeg nog één aanval om de wedstrijd te winnen. In de laatste seconde kwam de bal in de handen van een volslagen onbekende speler, die met één schot basketbalgeschiedenis maakte.

Universiteiten hebben een aantal beschikbare plekken in hun sportselecties. Voor de grote sporten worden actief talentvolle middelbare scholieren gepaaid. Als ze ervoor kiezen om voor de universiteit te spelen, ontvangen ze een studiebeurs. Hiermee vullen de grote universiteiten de meeste plekken in het basketbalteam. Voor de overige plekken komen ‘gewone’ studenten in aanmerking. Worden zij na try-outs geselecteerd voor de selectie, dan krijgen zij meestal weinig speeltijd en is het voor iedereen duidelijk dat zij een paar rangen onder de felbegeerde ‘recruits’ staan. Spelers die via de try-outs het universiteitsteam halen worden ‘walk-ons’ genoemd.

Het was zo’n walk-on die North Carolina met een loepzuivere driepunter naar de Final Four schoot. Luke Maye is zijn naam. Prof zal hij niet worden. Hij zal waarschijnlijk nooit een dollar verdienen aan de sport, maar hij kan later wel aan zijn kleinkinderen vertellen hoe miljoenen mensen zagen hoe hij De’Aaron Fox uit het NCAA toernooi schoot.

Luke Maye for the win!!! Bron: YouTube

Veel mensen associëren basketbal met pleintjes in steden als New York en Philadelphia. De bakermat van de sport in de Verenigde Staten ligt echter in het Amerikaanse binnenland, in staten als Indiana en Kansas. De universiteit van Kansas heeft een rijke basketbaltraditie en is nog steeds één van de topuniversiteiten van het land.

Eerder dit jaar kwam de universiteit van Kansas ongelukkig in het nieuws. De spelers wonen apart van de andere studenten in een luxueuze campus. In deze campus zou in december een 16-jarig meisje dronken zijn gevoerd en verkracht. Meerdere spelers van het universiteitsteam zijn als getuige gehoord in de zaak. De politie nam er ook een aantal gebruikte waterpijpen in beslag.

Eén van de getuigen in de zaak is één van de grootste basketbaltalenten van zijn generatie: forward Josh Jackson. Deze maand haalde Jackson weer op een negatieve manier het nieuws. Na een avond stappen met leden van het damesbasketbalteam van Kansas vernielde hij de auto van speelster McKenzie Calvert. Ook zou hij haar bedreigd hebben.

Al deze afleidingen hebben Kansas er niet van weerhouden om ver te komen in het NCAA toernooi. De kwartfinale was echter het eindstation voor de ploeg. Oregon won met 74-60 en mag voor het eerst sinds 1939 naar de Final Four.

1 april worden de halve finales gespeeld. Deze worden gehouden in de football-tempel van de universiteit van Phoenix die plaats biedt aan ruim 60.000 mensen. North Carolina neemt het op tegen Oregon. South Carolina, de grote underdog in dit veld, speelt tegen Gonzaga, dat dit jaar nog maar één keer verloor.