Klaassen niet geschorst voor klap Redactie 21-03-2017 06:00 print

Davy Klaassen wordt niet geschorst voor de tik die hij zondag uitdeelde aan een tegenstander tijdens de wedstrijd van Ajax bij Excelsior.

De KNVB heeft dat laten weten aan Voetbal International. Scheidsrechter Pol van Boekel heeft het incident al beoordeeld. De aanklager betaald voetbal kan daardoor geen onderzoek starten en eventueel een schikkingsvoorstel opstellen.

Klaassen gaf Anouar Hadouir vlak voor rust met rechts een vermeende elleboogstoot toen de bal al gespeeld was. Van Boekel vond het geen gele of rode kaart waard en dus hoeft de aanvoerder van Ajax niet te vrezen voor een schorsing.

Ajax liep op Woudestein duur puntenverlies op (1-1), waardoor de achterstand op koploper Feyenoord nu zes punten is. Na de interlandperiode, op zondag 2 april, staan beide teams tegenover elkaar in de Amsterdam ArenA. Of Tonny Vilhena bij Feyenoord mag meedoen, wordt pas op 29 maart duidelijk.