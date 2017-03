Gajser wint eerste manche Argentijnse Grand Prix; Nederlanders buiten top-10 ChipsZak. 19-03-2017 18:57 print

Regerend wereldkampioen Tim Gajser heeft de eerste manche van het Argentijnse motocrossweekend gewonnen. Nederlanders Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff eindigden beiden net buiten de top-10.

Gajser vertrok van pole positie en kende een uitstekende start. Met teamgenoot Evgeny Bobryshev vlak achter zich wist hij meteen de leiding te pakken. Belgisch duo Jeremy van Horebeek en Clement Desalle sloten snel aan bij het Honda-tweetal. De Siciliaan Tony Cairoli stond als derde aan de start, maar kwam direct in het gedrang en moest dit bekopen met een valpartij waardoor hij als achtentwintigste verder moest.

Coldenhoff had als elfde gekwalificeerd en kwam goed uit de startblokken. Binnen één ronde had de Brabander zich opgewerkt naar de zesde positie, terwijl de 22-jarige Herlings op de twaalfde plek lag. Vijf minuten in de manche was Herlings afgezakt naar een zestiende plaats.

Al snel vormde er een kopgroep bestaande uit leider Tim Gajser, gevolgd door Van Horebeek, Bobryshev, Desalle en MXGP-debutant Max Anstie. Veel veranderingen zouden niet gaan plaatsvinden binnen dit vijftal, maar de Franse Romain Febvre stootte wel rookie Anstie van de vijfde positie, die de race eindigde als zevende.

Ondertussen werkte Cairoli zich met gemak naar voren. Na de eerste helft van de race was hij al opgeklommen van de achtentwintigste naar de twaalfde plek. De Nederlanders wisten elkaar halverwege de manche ook te treffen: Herlings reed op een veertiende positie, vlak voor Coldenhoff die aardig wat plaatsen was verloren. Het Brabantse tweetal finishte uiteindelijk als respectievelijk twaalfde en veertiende.

Met nog zo'n tien minuten op de klok barstte er een gevecht los voor de vierde plaats. Yamaha-coureur Febvre zat de Russische Bobryshev op de hielen, maar het bleek lastig voor de Fransman om voorbij te komen aan de Honda-rijder. Met Febvre strak in zijn achterwiel ging Bobryshev echter achter de Belg Desalle aan en zo belandde het drietal in een strijd om de laatste podiumplek. Pas na vijf minuten wist Febvre de Rus in te halen en hierdoor was de Belgische coureur al te ver weg. De 25-jarige racer kwam dan ook als vierde over de finish, vlak achter Desalle en Van Horebeek. Leider Tim Gajser is geen seconde in gevaar geweest en reed met gemak naar het goud. Bobryshev completeerde de top-5.

De knapste prestatie kwam misschien wel van Cairoli: hij eindigde net binnen de top-10, als negende.