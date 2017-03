Automobilisten kunnen sinds zaterdag (lokale tijd) voor het eerst via een brug vanuit Zuid-Amerika de Europese Unie binnenrijden. Er is een 378 meter lange grensbrug geopend tussen Brazilië en Frans-Guyana, dat onderdeel is van Frankrijk en daarmee van de EU.

De komst van de verbinding tussen de landen heeft de nodige voeten in de aarde gehad. De bijna 21 miljoen euro kostende brug over de rivier Oiapoque was al in 2011 afgebouwd, maar door allerlei bureaucratische en praktische obstakels liet de opening nog jaren op zich wachten.

De plannen voor de bouw van brug kwamen zo'n twintig jaar geleden tot stand onder de toenmalige Franse president Jacques Chirac en zijn Braziliaanse collega Fernando Henrique Cardoso. Zij zagen kansen voor bedrijven uit beide landen.

Het gesteggel over het openen van de brug leidde de afgelopen jaren echter vooral tot hoon. The New York Times concludeerde in 2015 dat de brug, bedoeld als symbool van internationale samenwerking, vooral een symbool was geworden van het onvermogen van de twee landen om samen te werken.



Grensbrug geopend tussen EU en Zuid-Amerika (Foto: ANP)