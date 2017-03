EL: Sterk Ajax bereikt kwartfinale

Ajax heeft voor het eerst sinds 2003 weer de kwartfinale van de Europa League bereikt. De Amsterdammers wonnen na een zeer sterk optreden in de eigen ArenA met 2-0 van FC Kopenhagen en poetsten hiermee de 2-1 nederlaag uit Denemarken weg. Het enige dat de ploeg van trainer Peter Bosz zich mocht verwijten is dat de score niet hoger uitviel.

Bij Ajax ontbrak aanvoerder Davy Klaassen vanwege een schorsing, maar de middenvelder leek niet gemist te worden. De Amsterdammers klapten er vanaf de eerste minuut bovenop en lieten Kopenhagen keer op keer blijken dat er niets te halen viel. De ploeg speelde geconcentreerd en zat er bij alle duels bovenop.

Dit leverde voor rust twee goals op. Na ruim twintig minuten spelen dribbelde Amin Younes naar binnen en zijn schot werd door de doelman van Kopenhagen maar half gekeerd. Voor Bertrand Traoré was het hierna een koud kunstje om de bal binnen te koppen. In de blessuretijd versierde spits Kasper Dolberg een strafschop die hij zelf binnen schoot. Tussendoor miste Hakim Ziyech nog een enorme kans.

Na rust ging Ajax verder waar het de eerste helft eindigde en dat was aanvallen. Dit resulteerde in het eerste kwartier in kansen voor Ziyech, Younes en Traoré die het zich alle drie mochten aanrekenen dat de score niet verder opgevoerd werd. Dolberg raakte nog eens de paal en stuitte een keer op de keeper. In blessuretijd hielp Younes nog een prima counter om zeep.

Kopenhagen had dit seizoen in Europa alleen met 1-0 van Leicester City verloren, maar de ploeg was tegen dit Ajax kansloos. De Denen kregen in het duel slechts enkele mogelijkheden en waren zelfs niet in staat een slotoffensief eruit te persen.



Sterk Ajax gunt Kopenhagen geen kans (Foto: Pro Shots/Stanley Gontha)