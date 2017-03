Uitbreidingsschema van Sniper Elite 4 PoeHao 11-03-2017 16:04 print

Ontwikkelaar Rebellion heeft de komende uitbreidingen voor Sniper Elite 4 aangekondigd. Het zijn de nieuwe multiplayer-map Night Woods, een nieuwe gratis multiplayer-modus genaamd Elimination en twee betaalde uitbreidingen.

Gratis

Hierboven een kijkje op Night Woods, de multiplayer-map die binnenkort aan Sniper Elite 4 wordt toegevoegd. De Elimination-modus is een tikkeltje anders dan je op basis van de naam verwacht. Als je wordt uitgeschakeld door het vijandelijke team, dan moet je wachten. Zodra een teamlid van jou een vijand heeft afgeknald, dan mag deze kiezen welk afgeschoten teammaatje weer mee mag doen. Eind april krijgen we de multiplayer-map Urban (hieronder te zien), een extra multiplayer-modus en een verse Survival-missie.

Betaald

De uitbreiding ‘Deathstorm Part 1: Inception’ komt eind deze maand en is de eerste van drie delen. Het is een compleet nieuw verhaal voor één of twee scherpschutters. Eind april staat deel twee op de planning en in mei of juni komt deel drie uit. ‘Night Fighter Expansion Pack’ geeft je drie nieuwe wapens, camouflage skins voor acht geweren en twee nieuwe personages. Eind april staat de ‘Urban Assault Expansion Pack’ klaar met een vergelijkbare inhoud.

Ten slotte

Nieuwe Survival-missies, multiplayer maps en modi zijn en blijven gratis voor alle spelers. Indien mogelijk wordt alle content op alle drie de platformen tegelijk uitgebracht. Lees hier onze review van Sniper Elite 4.