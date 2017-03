Robben protesteert tegen rode kaart tegenstander heywoodu 03-03-2017 08:57 print

Voetballer Arjen Robben heeft de nodige lof over zich heen gekregen. In het bekerduel met Schalke 04 probeerde de aanvaller van Bayern München te voorkomen dat tegenstander Holger Badstuber een rode kaart kreeg.

De 27-jarige Badstuber is opgegroeid bij Bayern München en kwam jarenlang voor de topclub uit. Zijn hele loopbaan wordt hij echter al geplaagd door blessures en inmiddels heeft Bayern besloten hem te verhuren aan Schalke. Met die club kwam hij terug in de Allianz Arena, maar gedurende de wedstrijd trok scheidsrechter Daniel Siebert twee gele kaarten voor Badstuber.

Robben rende direct op de scheidsrechter af om te kijken of er wat aan viel te doen, uiteraard tevergeefs. "Ik was te laat. Ik vroeg hem of een gele kaart nou echt nodig was en de scheidsrechter zei dat het inderdaad nodig was. Jammer, dit verdient Holger niet in zijn eigen stadion, dit is heel sneu voor hem", aldus Robben. "Vergeet alles van gisteren, jouw woorden waren pure klasse, Arjen Robben", schreef Badstuber even later op Twitter.



Robben in gesprek met scheidsrechter Siebert over de tweede gele kaart voor Badstuber (Pro Shots/Witters)