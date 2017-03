In de contractonderhandelingen voor het elfde en twaalfde seizoen van The Big Bang Theory, hebben de originele castleden een financieel offer gedaan om hun collega's te steunen.

Variety meldt dat Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar en Simon Helberg bereid zijn ieder een ton per aflevering in te leveren, om budget vrij te maken voor een flinke salarisverhoging voor collega's Mayim Bialik en Melissa Rauch.

Mayim en Melissa kregen allebei in het derde seizoen van de comedy een bijrol. Hun personages Amy en Bernadette zijn inmiddels vast onderdeel van de groep, maar de actrices lopen in salaris nog flink achter. Volgens Variety verdienen zij op het moment ongeveer 200.000 dollar per aflevering, terwijl de originele castleden voor de komende twee seizoenen een vergoeding van een miljoen per aflevering hebben bedongen.

Als Mayim en Melissa ieder de helft ontvangen van de 'donatie' van Jim, Johnny, Kaley, Kunal en Simon, strijken zij voor de 48 afleveringen die de twee seizoenen gaan tellen ieder ruim 21 miljoen dollar op.



Big Bang-sterren leveren in voor collega's (Foto: BuzzE)