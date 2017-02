Nieuwe primeur voor videoscheids

Tijdens de halve finales in de KNVB Beker, woensdag en donderdag, werkt de video-arbiter voor het eerst vanuit Hilversum. De videoscheidsrechter zal vanuit het Replay Center in Hilversum in contact staan met de dienstdoende arbiter op het veld. Bij eerdere experimenten met de videoscheids bevond die zich in en bus buiten het stadion.

Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB, spreekt van 'een nieuwe, grensverleggende stap in de ontwikkeling van de videoscheidsrechter'. "De KNVB blijft continu de video-arbitrage in het voetbal ontwikkelen. Daarbij durven we ook dergelijke vernieuwingen te testen", aldus De Jong. Volgens hem zorgt het werken vanaf een centrale plek voor toenemend aantal duels in de nabije toekomst waarbij video-arbitrage wordt gebruikt.

De Jong: "Zoals dat bijvoorbeeld in de NBA het geval is. Dit past bij onze vooruitstrevende visie het voetbal eerlijker te maken en de ambitie om de komende jaren bij meer wedstrijden de videoscheidsrechter in te zetten." Bij Sparta Rotterdam - Vitesse is Kevin Blom de videoscheids en Pol van Boekel de man met de fluit. AZ - SC Cambuur, op donderdag, staat onder de hoede van Blom (veld) en Dennis Higler (video).