VS legert duizend militairen in Polen Redactie 19-02-2017 01:12 print

De Verenigde Staten sturen in april duizend militairen naar Polen om de NAVO aan de oostflank sterker te maken. Vanuit hun Europese hoofdkwartier in het Duitse Wiesbaden liet het Amerikaanse leger weten dat de troepen in Orzysz in het noordoosten van Polen worden gelegerd. Eind maart sturen de Amerikanen al tal van voertuigen naar Polen.

Op een NAVO-top in juli vorig jaar besloot de NAVO duizenden militairen in Polen, Estland, Letland en Litouwen te legeren. Die landen voelen zich bedreigd door buurland Rusland. Duitsland heeft militairen naar Litouwen gestuurd. Ook Groot-Brittannië en Canada leveren troepen voor de oostflank van de NAVO.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence zei zaterdag tijdens een veiligheidsconferentie in München dat de Verenigde Staten onlosmakelijk verbonden blijven met de NAVO. Eerder had president Donald Trump het militaire bondgenootschap nog achterhaald genoemd.



VS legert duizend militairen in Polen (Foto: ANP)

Bewaren

Bewaren