Mentale problemen? Pak de Koran!

Mentale problemen zijn sowieso niet leuk, maar wanneer je uit een cultuur komt waarbij er een enorm stigma hangt boven die problematiek, dan ben je helemaal de Sjaak. Gelukkig heeft de Universiteit van Leeds hier iets op bedacht. Moslims met geestelijke klachten moeten gewoon eventjes 'herislamiseren'.

Dit blijkt tenminste uit een proef van de National Health Service (NHS). Traditionele therapeuten zouden vaak geen rekening houden met de culturele achtergrond of het geloof van de cliënt. Sterker nog; het geloven in pratende slangen, droomreizen op een gevleugeld paard of het praten met engelen wordt vreemd genoeg zelfs vaak gezien als onderdeel van het probleem. Een project van de NHS benadert de probleemgevallen echter vanuit een andere hoek en lijkt daar succes mee te boeken.

De onafhankelijke en geheel objectieve leider van dit onderzoek is moslima Ghazala Mir, een doctorandus van de eerder genoemde Noord-Engelse universiteit. Binnen de islamitische gemeenschap ligt er nogal een taboe op het erkennen van mentale issues, laat staan het zoeken van hulp hiervan. "Het stigma komt voort uit het idee dat je wanneer je een behandeling nodig hebt, er waarschijnlijk iets mis is met je geloof", vertelt Ghazala. "Niet alleen zoeken mensen niet snel hulp binnen die cultuur, maar ook de resultaten na behandeling zijn minder goed dan het gemiddelde plaatje".

De NHS heeft in zijn statuten staan dat ze verplicht zijn om zorg aan te bieden die passen bij de culturele achtergrond van de individuele cliënt. Volgens de doctorandus met de mooie naam slaagt men daar echter lang niet altijd in. "Onder behandelaars bestaat veel onduidelijkheid over hoe men dit moet interpreteren", benadrukt zij. Het geloof zou onvoldoende erkend worden als onderdeel van de persoonlijkheid van de patiënt.

Reden voor Mir om een geheel nieuwe behandeling in het leven te roepen, gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie. Een proef met 20 personen liet bemoedigende resultaten zien, zo zegt men zelf.

De personen in kwestie kregen de vraag voorgelegd of het geloof een onderdeel van hun leven was, toen ze nog 'gezond' waren. Degenen die gestopt waren met het praktiseren van de islam als gevolg van hun depressie kregen een boekje mee dat voor een herintroductie in het geloof zou moeten zorgen. Een soort herstelpunt zoals Windows gebruikers biedt. In het boekje staan verzen uit de Koran waaruit zou moeten blijken dat zelfs mensen met een sterk geloof depressief kunnen worden en dat dit niet betekent dat Allah boos op ze is. De Koran (een boekje dat doorgaans rare dingen doet met de geest) wordt in dit geval gebruikt als leidraad om het leven weer op te pakken.

Hoewel er enthousiaste reacties waren en mensen de bekende draad weer oppakten, waren er ook personen die weg zijn gelopen bij deze therapie. Sommigen hadden het gevoel dat de religie (opnieuw) aan ze opgedrongen werd, anderen zagen de islam niet als het aangewezen werktuig om uit de put te komen. Desondanks zien de onderzoekers genoeg aanknopingspunten om deze therapie door te zetten in de praktijk. Men hoopt dat de therapie in het hele land gebruikt gaat worden en dat ook andere religieuze groepen deze methode gaan kopiëren.