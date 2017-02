Destiny 2 komt dit jaar uit Pheno 10-02-2017 08:00 print

Activision heeft tijdens een kwartaalmeeting voor aandeelhouders laten weten dat ze nog steeds van plan zijn Destiny 2 in de herfst van dit jaar uit te brengen.

Het is niet dat er druk op gezet wordt of zo: ontwikkelaar Bungie het niet lukt het spel dit jaar uit te brengen dan krijgt Activision een flink pak van de aandelen van het bedrijf volgens ingewijden.

Volgens de site Kotaku werken er minimaal drie andere studio's aan Destiny 2. De uitgever belooft dat het spel een breder publiek moet gaan trekken en dat er na de release al uitbreidingen gepland staan. De officiële aankondiging komt er nog aan, maar de uitgever wil het spel laten spreken als het zo ver is. Er is dit keer aandacht voor het verhaal met daarin personages die wel memorabel zijn. Dit keer zou er ook gedacht worden aan een pc-release. Verwacht word dat je al je moeite die je in Destiny 1 hebt gestopt om de beste gear te krijgen door de plee kan trekken: je begint weer overnieuw.

Wanneer we de eerste officiële informatie en beelden van Destiny 2 gaan krijgen is niet bekend.



