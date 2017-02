FOK! Wat een weer: regenachtig of (natte) sneeuw

Een koude februari geeft een goed roggejaar.

Goedemorgen.

De afgelopen nacht was het bewolkt en momenteel valt er in Zeeland plaatselijk regen. De regen breidt zich vandaag gestaag uit, het zou alleen kunnen dat het in het noordoosten droog blijft. In de middag gaat die regen in het oosten over in (natte) sneeuw en lokaal zou het zelfs even wit kunnen worden. De temperatuur loopt op tot 1 graad in het noorden tot 6 graden in het zuiden.

De komende dagen is het zonnig en droog met koude nachten en overdag iets boven 0.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:08 Zon onder: 17:39 Zonkracht: 1 / 1







Een fraaie sneeuwfoto (Foto: Disbatch)



Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!