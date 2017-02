Fallout Shelter komt naar Xbox One en Windows 10 Rowin (Racerblade) 03-02-2017 23:05 print

De populaire free-to-play management game Fallout Shelter komt volgende week naar Xbox One en Windows 10.

Fallout Shelter werd oorspronkelijk tijdens E3 2015 uitgebracht voor iOS mobiele apparaten, later kreeg het ook een release voor Android en PC, nu is het de beurt aan Xbox en Windows 10. In Fallout Shelter beheer je je eigen Vault, en als Overseer is het jouw taak de inwoners van de Vault tevreden te houden en om voldoende resources te genereren.

Fallout Shelter zal vanaf 7 februari gratis beschikbaar zijn op de nieuwe platformen. Het maakt ook gebruik van het Xbox Play Anywhere-programma, hoewel het maar de vraag is wat voor nut dat heeft voor een gratis titel.