Broos loodst Kameroen naar finale Afrika Cup

De voetbalploeg van Kameroen heeft zich geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. De ploeg van de Belgische bondscoach Hugo Broos werd voor het toernooi geteisterd door afzeggingen, maar toch slaagde Broos erin zijn ploeg naar de eindstrijd te loodsen.

In de halve finale speelden twee viervoudig kampioenen tegen elkaar: Kameroen nam het op tegen Ghana. Het was lang niet een bepaald boeiende wedstrijd en na zeventig minuten was er nog altijd niet gescoord. Michael Ngadeu-Ngadjui bracht daar na 72 minuten eindelijk verandering in met een mooie goal vanuit bijna onmogelijke hoek.

Ghana probeerde uit alle macht wat terug te doen en Jordan Ayew kwam dicht in de buurt, maar het mocht niet baten. Christian Bassogog gooide het duel in de blessuretijd op slot: 2-0. Zondag staan de Ontembare Leeuwen in de finale tegenover Egypte, dat in 2010 nog de titel pakte. Kameroen was in 2002 voor het laatst de beste.