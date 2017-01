Skate 4 geteased door EA community manager

Een nieuwe Skate-game is mogelijk in aantocht. Daniel Lingen, Community manager bij Electronic Arts, slingerde afgelopen weekend een tweet het internet op met als inhoud uitsluitend de tekst #skate4. Is het langverwachte Skate 4 dan toch eindelijk in de maak?

De tweet komt nogal out-of-the-blue omdat we al lange tijd niets meer gehoord hebben over de populaire skateboard-franchise. Sinds het in 2010 uitgekomen Skate 3 voor PS3 en Xbox 360 is het verdacht stil rondom de serie. Behalve deze simpele tease-tweet weten we dus nog niets meer, maar er is mogelijk hoop aan de horizon.