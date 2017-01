'Tsjernobyl gaat weer energie opwekken'

Op zaterdag 26 april 1986 ontplofte reactor 4 van de kerncentrale in Tsjernobyl. De andere reactoren van deze centrale bleven nog tot 2000 in gebruik. De Sovjet-Unie, en later ook Oekraïne, konden niet zonder de electriciteit.

13 internationale investeerders hebben plannen gemaakt om de verontreinigde grond rond de centrale om te vormen tot een gigantisch zonne-energiepark. Als alles goed gaat, gaan de zonnecellen 2 Gigawatt aan electriciteit produceren. Dat staat gelijk aan de opbrengst van 2 kernreactoren en is genoeg voor zo'n 750.000 huishoudens. De investeerders hopen dat ze de oude elektriciteitsleidingen van de centrale kunnen gebruiken, zodat ze de stroom gemakkelijk en goedkoop kunnen transporteren.

Het gebied is enorm vervuild. Het duurt nog honderden jaren voordat deze grond weer gebruikt kan worden voor landbouw.