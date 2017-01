WiLD nog steeds in ontwikkeling

WiLD, het mysterieuze project van Michel Ancel (ontwikkelaar van Rayman en Beyond Good & Evil), leeft nog. De laatste keer dat we de game hebben gezien was tijdens de Paris Game Week in 2015. Sindsdien is het heel stil rondom de game geweest. Nu geeft Ancel aan dat het goed gaat met de game en dat er vaker updates zullen komen.

Ancel deelde gisteren het volgende bericht op Instagram: “De weg kwijtraken in je eigen game is een groot genot. Er zijn zoveel landschapen en situaties om te ontdekken. Ik zal proberen om met grotere regelmaat een paar screenshots van WiLD te posten. En ik beloof dat ik de plot van de game niet ga spoilen!” Verder plaatste hij het onderstaande off-screen plaatje van de game.



WiLD is een open wereld game dat zich ver in het verleden afspeelt (6000-500 BC). Je speelt met een soort shaman die dieren kan controleren. Wanneer je dat doet speel je verder vanuit het oogpunt van het dier en kun je vaardigheden gebruiken die uniek zijn voor dat dier. De game is gefundeerd door Sony en komt exclusief uit voor de PS4, maar een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.