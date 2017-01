Merchandising Horizon: Zero Dawn ligt klaar PoeHao 27-01-2017 16:03 print

Op 1 maart kunnen we als Aloy vechten tegen robot-dino’s in Horizon: Zero Dawn. Voor degenen die graag helemaal in de game duiken is er een hoop merchandising. Leuk voor het oog en soms erg hard voor je bankrekening, maar dat geldt nu eenmaal voor alle merchandising.

Natuurlijk zijn er verschillende T-shirts, sleutelhangers en posters, maar Guerrilla Games heeft ook wat meer originele zaken bedacht. Zo zijn er verschillende koffiemokken, een portemonnee en (mijn persoonlijke favoriet) een tas. De twee pronkstukken zijn een boek vol met 300 pagina’s art van de game (ook in Limited Edition verkrijgbaar) en de Thunderjaw Collection. Hierbij zit een Thunderjaw-figurine van meer dan 38 centimeter, de oorbellen van Aloy, een wereldkaart en exclusieve litho’s.

Horizon: Zero Dawn komt 1 maart uit op PlayStation 4.