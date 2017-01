Kruidvat roep ontkalker terug

Kruidvat roept flessen met ontkalkingsmiddelen voor waterkokers en koffiezetapparaten terug. Het gaat om het middel Kruidvat Formula Expert ontkalker en Kruidvat ontkalker.

Het risico bestaat dat bij gebruik in een waterkoker of koffiezetapparaat de vloeistof gaat schuimen en overkookt. Dat kan ernstige brandwonden veroorzaken en kortsluiting in de apparatuur. Mensen kunnen de flessen van 250 ml terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.

Belangrijke waarschuwing: Heb jij de Kruidvat Ontkalker en/of de Kruidvat Formula Expert Ontkalker gekocht? Lees dan https://t.co/shmw2CH9xr pic.twitter.com/en6hNXm3FY — KruidvatService (@KruidvatService) 23 januari 2017