LB: Dave Dekker heeft gebabysit en kip verkocht!

Danny 23-01-2017 08:52

Dave Dekker heeft gebabysit en kip verkocht!

Lekker belangrijk; Nieuws dat je niet wilt missen!

De 19-jarige zanger Dave Dekker heeft het maar druk met vanalles en nog wat.

"Zo heb ik mijn moeder een dagje geholpen, zij staat op de markt met gegrilde kip. Dat was hartstikke leuk om te doen. Ik ben met veel marktbezoekers op de foto geweest", vertelt Dave. Ook heeft hij op de kinderen van zijn broer gepast. "Ik heb twee neefjes, de oudste is drie en de jongste pas vijf maanden. Er gebeurde van alles en ik denk dat ik goed met kinderen kan omgaan, maar er zit helaas geen beschrijving bij baby's."

Ziggo Dome



Dekker, die ooit in Ciske de Rat speelde, heeft grootse plannen voor de toekomst.

"Veel mensen kennen me nog van vroeger en als ze me nu zien denken ze 'wie is dat ook alweer?' Daarom wil ik nu laten zien wie ik ben en wat ik graag wil bereiken. Ik droom ervan in de toekomst te mogen optreden in de Ziggo Dome en de Amsterdam ArenA."



Dave Dekker gunt kijkers kijkje in privéleven (Foto: BuzzE)