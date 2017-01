Gullit: "Pogba moet advies vragen aan Depay"

Voetbalanalist Ruud Gullit hoopt dat Paul Pogba kan voorkomen dat hij dezelfde weg bewandelt als Memphis Depay. Daar is wel het een en ander voor nodig.

Pogba kan op de nodige kritiek rekenen vanwege zijn teleurstellende optredens in het shirt van Manchester United. De middenvelder maakte afgelopen zomer voor een recordbedrag de overstap van Juventus naar zijn jeugdliefde, maar kan de transfersom van honderd miljoen euro nog niet waarmaken.

Gullit vreest dat het met Pogba dezelfde kant opgaat als met Depay, die in 2015 met veel bombarie naar Manchester kwam, maar inmiddels verkocht is aan Olympique Lyon. Volgens het Nederlandse voetbalicoon moeten de jonge voetballers in Engeland prioriteiten stellen.

"Hij mag dan de duurste aankoop aller tijden in de voetbalgeschiedenis zijn, maar dat telt niet als hij meer bezig is met zijn kledingsstijl, de kleuren in zijn haar en zijn social media", zegt Gullit volgens The Mirror. "Paul zou advies moeten vragen aan Memphis. Hij zou moeten weten dat je alleen succesvol wordt in Engeland door week in week uit te presteren. Je hele leven moet in het teken staan van voetbal."

"Memphis kreeg vaak de kritiek dat hij meer bezig was zijn imago te pimpen dan met voetbal. Hij kon weten dat wat er op het veld gebeurt boven alles moet gaan om het hier te maken", stelt Gullit. "Zelfs voor de grootste voetbalsterren in de wereld is er maar één gouden regel: laat niets belangrijker worden dan voetbal. Laat alle randzaken aan je voorbij gaan. Dat is mijn enige advies."