Belgische voedselbank stopt: eten niet goed genoeg

S.O.S. Hulpbetoon, een voedselbank in het Belgische Mechelen,, stopt na 35 jaar met het uitdelen van voedselpakketten. Een van de redenen is dat steeds meer gezinnen het aangeboden voedsel weigeren of op de parkeerplaats voor de voedselbank achterlaten. Op HLN.be valt te lezen dat 'veel gezinnen die hulp krijgen van S.O.S. Hulpbetoon de Belgische keuken niet gewoon zijn en daarom bepaalde producten laten staan.'

Dit werkt dusdanig demotiverend voor de vrijwilligers van de voedselbank. dat ze de zoektocht naar een ander pand hebben opgegeven. Het pand waarin ze nu zitten, moet plaats maken voor een parkeergarage met daarbovenop tien appartementen. Dit betekent dat bijna honderd gezinnen eind 2017 op zoek moeten naar een andere voedselbank.

