Van Barneveld: "Niet goed genoeg meer, Michael was briljant" heywoodu 02-01-2017 00:56 print

Raymond van Barneveld zat er flink doorheen na zijn verloren halve finale op het WK darts van de PDC. Voor de vierde keer in vijf jaar stond Barney in de halve eindstrijd, maar Michael van Gerwen zorgde ervoor dat het ook voor de vierde keer het eindstation werd voor de Hagenaar: 6-2.

"Ik won die eerste set, maar hij kwam fantastisch terug. Ik vroeg me nog af wanneer hij op zou komen dagen, maar dat deed hij na die eerste set wel..", sprak Van Barneveld met gevoel voor understatement. "Die 114-finish van hem in de tweede set was fantastisch, terwijl ik op dubbel 12 stond. Dat ik daarna dubbel 20 mis was dodelijk, want hij bleef zo ongelooflijk goed spelen", aldus Barney.

Van Barneveld gooide het op twee na hoogste gemiddelde ooit op een WK - het op drie na hoogste als je dat van Van Gerwen van zondag mee telt - maar verloor toch. "Verliezen met een gemiddelde van 109...als je verliest heb je niks. Een andere trofee is er niet, het WK is alles voor mij en nu moet ik weer een jaar wachten. Michael speelde echt briljant, zoals hij het hele jaar al doet."

"Ik wens hem het allerbeste voor de finale en hoop dat hij wint, ook voor het darten in Nederland. Zelf ben ik echt kapot. Ik had mijn kleinzoon beloofd dat ik de trofee mee naar huis zou nemen voor hem", aldus een emotionele Van Barneveld, die duidelijk liet blijken dat het lang weg zijn van zijn familie hem veel deed. "Ik ben gewoon niet goed genoeg meer denk ik", besloot hij met een, gezien zijn getoonde niveau, ietwat overdreven uitspraak.