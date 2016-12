Burgemeester Palermo Godwint er op los Harry 31-12-2016 20:44 print

De burgemeester van Palermo, Leoluca Orlando, beschuldigt Europa van slavernij en genocide op illegale migranten, in de volksmond ook wel gelukszoekers genoemd. De burgervader, die zegt iedere gelukzoeker persoonlijk te verwelkomen, stelt dat het restrictieve Europese migratiebeleid misdadig is.

Hij pleit verder voor het afschaffen van de verblijfsvergunning en wil de gelukzoekers ongehinderd door Europa laten trekken. Als argument zegt de burgervader: “We verplaatsen goederen, geld, diensten en informatie ongelimiteerd over grenzen, waarom dan geen mensen?”. Over het Europese migratiebeleid zegt de wilde weldoener dit: “Het Europese migratiebeleid is misdadig, dom en onmenselijk en sponsort mensensmokkel en illegale arbeid en uitbuiting.”

Ook van een Godwin is hij niet vies “Deze keer kunnen we niet achteraf zeggen: "We wisten het niet' Ge-no-ci-de.” antwoordt de burgervader als gesteld wordt dat hij zware beschuldigingen uit over Europa. Ook noemt hij Europa hypocriet, dom, kortzichtig en crimineel bezig.