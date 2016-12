Zlatan kan Messi nog voorbij na 50e goal Redactie 27-12-2016 00:07 print

Zlatan Ibrahimoviç is in topvorm op dit moment, met elf doelpunten voor Manchester United in 13 optredens. Hij kan Lionel Messi zelfs nog evenaren of voorbij gaan.

De United-spits scoorde clubgoal nummer vijftig van 2016 tegen Sunderland. Door die bijdrage wonnen the Red Devils met 3-1, en staat Zlatan nog maar een doelpunt achter Messi. De Argentijn maakte er dit jaar 51 in dienst van Barcelona.

Een mijlpaal voor de Zweedse aanvaller, die nog een wedstrijd tegoed heeft in 2016, op 31 december tegen het Middlesbrough van Marten de Roon.

Cristiano Ronaldo liet dit jaar 44 keer het net trillen, waarvan een groot deel nog uit vorig seizoen stamt.