Fitch verlaagt kredietwaardigheid België iets

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de Belgische kredietwaardigheid verlaagd van AA naar AA- vanwege 'budgettaire ontsporingen'. De vooruitzichten zijn wel stabiel, oordeelde Fitch volgens meldingen zaterdag van het persbureau Belga.

De pogingen om een begroting in evenwicht te krijgen, zijn bemoeilijk door de terugval van de belastinginkomsten. Fitch wijst er ook op dat België veel geld heeft moeten stoppen in de opvang van vluchtelingen en in extra veiligheidsmaatregelen na de aanslagen van 22 maart.

Het begrotingstekort zal daardoor vanaf volgend jaar 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen, wat meer is dan de eerdere prognose van 2,7 procent, en de Belgische schuld zal rond 107 procent van het bbp, wat het hoogste niveau is van de landen met de rating AA.

"De opeenvolgende mislukkingen om de beleidsdoelstellingen te halen hebben een negatieve invloed op de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid", aldus Fitch. Eerder deze maand liet het Internationaal Monetair Fonds al weten dat het bezorgd was over de begroting. Het muntfonds riep op tot meer hervormingen.



