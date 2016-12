Tracer (Overwatch) is een lesbienne

Blizzard heeft een Overwatch-stripverhaal uitgegeven waaruit blijkt dat de held Tracer een lesbienne is. In een schattig kerstverhaal met alle bekende thema’s geeft ze haar vriendinnetje Emily een gepassioneerde zoen. Niet erg opzienbarend hier in ons kikkerlandje, maar niet veel fans zagen dit aankomen.

Het stripverhaal kun je hier terugvinden. Hieronder wat reacties van fans op deze onthulling.

Tracer is gay, and *suddenly* nobody finds her pose problematic. Why was it a problem when you thought she was straight? — Mark Kern (@Grummz) 21 december 2016

"Look, Tracer's not *gay,* all right? Maybe's she's just curious! Maybe's she's bi! MAYBE I STILL HAVE A CHANCE!" Oh, gamers. — Nash (@Nash076) 21 december 2016

Tracer being bisexual or gay will not change how piss poor 90% of overwatch players are at maining her. Get good. — Boogie2988 (@Boogie2988) 20 december 2016

How long before "Tracer is gay" becomes "BLIZZARD LETS YOU SHOOT GAY PEOPLE IN THEIR GAME" — 🎅 Christmas cat ⛄🎄 (@Crisprtek) 20 december 2016

TRACER 👏🏽 BEING 👏🏽 GAY 👏🏽 WILL 👏🏽 NOT 👏🏽 CHANGE 👏🏽 THE 👏🏽 GAME 👏🏽 YOU 👏🏽 FUCKERS 👏🏽 STILL 👏🏽 IGNORE 👏🏽 THE 👏🏽 GOD 👏🏽 DAMN 👏🏽 PAYLOAD 👏🏽 — ⛄ Yule Cowards 🎄 (@TheMarcStone) 20 december 2016