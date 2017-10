'Activist' in cel na verstoren dolfijnenshow Redactie 23-10-2017 14:21 print

Peter Janssen, beter bekend als mafklapper 'de Vegan Streaker', zit vast in een cel in Japan nadat hij daar een dolfijnenshow had verstoord. De 32-jarige Nederlandse zelfbenoemde dierenactivist sprong met een Belgische geestverwante in het water. Zij hielden vervolgens een protestbord omhoog tegen de slachting van dolfijnen in de Japanse stad Taiji.

De actie had plaats in het park Adventure World in Shirahama, waar de twee tussen het publiek zaten, meldt website JapanToday. De politie hield hen aan en de show werd stopgezet.

Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de aanhouding van een 32-jarige Nederlander. Het ministerie is maandag op de hoogte gesteld. De Nederlandse ambassade zal contact leggen met de politie om hem te spreken te krijgen.



Activist in cel na verstoren dolfijnenshow (Foto: ANP)