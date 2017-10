Eubank Jr slaat Yildirim knock-out en behoudt wereldtitel heywoodu 09-10-2017 09:05 print

In Stuttgart stond in het weekeinde de volgende kwartfinale in de World Boxing Super Series op het programma. In het supermiddengewicht (-76,2kg) stond de Brit Chris Eubank Jr tegenover de Turk Avni Yildirim.

De 26-jarige Yildirim stapte de ring in met een record van 16-0, zijn twee jaar oudere opponent verloor in 2014 eens van Billy Joe Saunders, maar won zijn overige 25 gevechten. Naast een plek in de halve finales van de Super Series werd ook nog gevochten om de IBO-wereldtitel in het supermiddengewicht.

De hal in Stuttgart was vooral gevuld met luidruchtige fans van Yildirim, die van plan was om zijn Britse opponent alle hoeken van de ring te laten zien. In het niet al te lange gevecht kreeg één van beiden de betreffende hoeken weliswaar te zien, Eubank Jr was het niet: hij sloeg Yildirim bijna drie ronden lang door de ring en maakte het na 1:58 minuten in de derde ronde met een harde knock-out vakkundig af.

In de halve finales van de Super Series staat Eubank op een nog nader te bepalen datum tegen een landgenoot: Jamie Cox of WBA-wereldkampioen George Groves.

Het gevecht tussen Eubank Jr en Yildirim (Bron: YouTube)