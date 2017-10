Bazen Cuphead vernederd

De platformer Cuphead is net vier dagen uit en de game staat bekend om zijn hoge moeilijkheidsgraad. YouTuber Aeraloth demonstreert zijn skills door alle 28 boss fights achter elkaar te spelen zonder schade op te lopen.

Voor alle duidelijkheid: Aeraloth speelt de game op ‘regular’ en haalt ieder gevecht een A+ score. Hij gebruikt hiervoor geen controller, maar gewoon zijn toetsenbord. Zijn truc is steeds te ontwijken en charms in te zetten. Het YouTube-kanaal van Aeraloth staat vol met boss fights uit verschillende games, die hij zonder enige schade aan zichzelf sloopt. Het is dus echt geen toevalstreffer.