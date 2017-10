Fans van Lil Wayne kunnen hun geld terugkrijgen nadat het optreden van de rapper zaterdagavond (lokale tijd) in Columbia in de Amerikaanse staat South Carolina niet doorging. Lil Wayne keerde huiswaarts omdat hij weigerde gecontroleerd te worden door veiligheidspersoneel.

De Colonial Life Arena liet in verklaring weten dat de controle behoort tot de standaard veiligheidsprocedure van het stadion. "Alhoewel we de beslissing van Lil Wayne om niet op te treden betreuren, zijn we niet bereid om de veiligheidsprocedures te omzeilen en de veiligheid van onze klanten, artiesten en werknemers in gevaar te brengen."

Op het jaarlijks terugkerende evenement in de arena stonden ook andere artiesten als rappers 2 Chainz, Tory Lanez en Cardi B op het programma. Hun optredens gingen wel door, weet lokale krant The State.



Lil Wayne weigert veiligheidscontrole (Foto: BuzzE)