FOK! Wat een weer: mistig, morgen wisselend

Worden de bladeren, geel en krom, kijk naar uw kachel om.

Vandaag & Morgen

Wolkenvelden hebben de overhand, maar vooral in het zuidwesten zijn er ook brede opklaringen. In het noordoosten kan vanavond een lichte bui voorkomen. Komende nacht koelt het af naar ca. 10°C en kan in opklaringsgebieden mist ontstaan. De oost- tot noordoostenwind is zwak tot matig.

Morgen overdag is het vooral in de ochtend op veel plaatsen bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en kan er vooral in het oosten een enkele bui ontstaan. De maximumtemperatuur komt in het noorden uit rond 16°C en in het zuiden rond 19°C. De zwakke tot matige wind waait uit oost- tot noordoostelijke richting. (Bron: KNMI)

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:32 Zon onder: 19:30 Zonkracht: 3/1



Het is herfst! Clayton1 trok er vorige week op uit (Foto: Clayton1)

