Nieuwe carrière voor kickbokser Saki begint vannacht

Ruim twee jaar heeft Gökhan Saki niet gevochten voor kickboksorganisatie Glory. Ontevreden over het geboden salaris vond de Turkse Nederlander, nota bene regerend kampioen in de lichtzwaargewichtklasse, het onzinnig om zijn gezondheid nog verder op het spel te zetten en verhuisde hij naar Dubai. Opeens is Saki toch weer terug. Niet bij Glory, maar verrassend genoeg bij de UFC. De 33-jarige Schiedammer wil nog een aantal jaren flink knallen, maar dan in het MMA.



UFC Fight Night 117 promo (Bron: Youtube)

Zaterdag zal Saki debuteren in de koningsklasse van het MMA tijdens UFC Fight Night 117 in Japan. Dus niet al afgelopen september in thuisstad Rotterdam, maar in het verre Japan waar Saki door zijn kickbokscarrière enorm populair is en waar hij jarenlang in stijf uitverkochte stadions keiharde gevechten heeft uitgevochten tegen legendes als Remy Bonjasky, Sem Schilt en Alistair Overeem.

In de UFC start Saki in zijn vertrouwde gewichtsklasse, het lichtzwaargewicht, tegen de Braziliaan Henrique da Silva. Da Silva heeft vijf partijen gevochten bij de UFC en heeft zijn laatste drie gevechten verloren. Lijkt een makkie voor de keiharde Saki, maar de schijn kan bedriegen. Saki doet al sinds zijn elfde aan kickboksen en zal merken dat MMA een totaal andere sport is, al lijken beide sporten op elkaar. Voor de buitenwereld draaien beide sporten om elkaar de hersens in te beuken en het liefst zo snel mogelijk.

Klopt enigszins...echter, bij MMA is het grondgevecht ook nog enorm belangrijk en dat is iets waar Saki enorm onervaren in is en Da Silva veel beter in bedreven is. Veel zal dus afhangen van de verdedigende kwaliteiten van Saki.



Gökhan Saki (Foto: Getty Images/Jeff Bottari)

Hoewel dit toneel een stuk groter is dan hij gewend was bij Glory, lijkt de The Rebel niet onder de indruk van de ambiance en zijn tegenstander. 'Hij zegt dat hij me knock out wil slaan. Wil hij dat echt?! Ik hoop het. Ik hoop dat hij de ballen heeft om het staande gevecht met me aan te gaan, maar ik denk dat hij die niet heeft. Het is allemaal blah-blah-blah, om te proberen mij op het verkeerde been te zetten.'

Saki heeft zich goed voorbereid op het worstel- en jiu-jitsu aspect van MMA. 'Ik heb getraind met Alexander Gustafsson en diverse Turkse topworstelaars.' Gustafsson is een concurrent voor Saki in het lichtzwaargewicht en de Zweed mocht al eens voor de titel tegen toemalig regerend kampioen Jon Jones vechten, een controversieel gevecht waarbij vele toeschouwers de Zweed als winnaar aanwezen, maar waar de zwaar aageslagen Jones toch met de winst het ziekenhuis in werd gereden.

'Het grote verschil tussen MMA en kickboksen is voornamelijk de afstand tot elkaar en het verschil in type aanvallen. Ik ben gewend om me aan te passen aan de tegenstander, ik heb tegen grote zwaargewichten gevochten. Die ervaring neem ik nu mee in mijn voorbereiding, ik ben een vechter die altijd met zijn verstand gevochten heeft en daar heb ik nu profijt van. Ik ga die octagon in en wat hij doet maakt me niet uit, ik volg mijn eigen plan en doe waar ik goed in ben.'



Voorbereiding Saki (Bron: Youtube)

Saki heeft in het verleden één MMA-gevecht gedraaid en kansloos verloren, maar zorgen maken doet de Turk zich daarover niet. 'Dat gevecht was jaren geleden, ik nam dat helemaal niet serieus. Ik ging met vrienden tot vier uur 's nachts nog stappen en toen belde m'n manager of ik in Liverpool wilde vechten. Vier uur later zat ik in het vliegtuig, want ik was achttien en wilde wel knokken ja. Na de landing hoorde ik pas dat het een MMA-gevecht zou zijn en ik wist nog helemaal niet wat dat was. De sport was nog onbekend in Nederland. Zonder te trainen vocht ik tegen een toch wel goede vechter die nadien tegen grote vechters stond.'

Saki vecht in het hoofdprogramma van UFC Fight Night 117 en de avond is gevuld met prima gevechten. Uitsmijter van de avond is het gevecht tussen voormalig Pride-vechter Yushin Okami en de imposante Ovince Saint Preux. Een technisch gevecht tussen twee keiharde dames, Andrade tegen Gadelha, en de Aziaten Takanori Gomi en Don Hyun-kim zullen het altijd overenthousiaste Japanse publiek gek maken tijdens de terugkeer van de UFC naar de bakermat van de vechtsport, Japan.

Overig programma

Yushin Okami vs. Ovince Saint Preux

Jessica Andrade vs. Claudia Gadelha

Takanori Gomi vs. Dong Hyun Kim

Rolando Dy vs. Teruto Ishihara

Jussier Formiga vs. Ulka Sasaki

Alex Morono vs. Keita Nakamura

Chan-Mi Jeon vs. Syrui Kondo

Shinsho Anzai vs. Luke Jumeau

Daichi Abe vs. Hyun Gyu Lim

UFC Fight Night 117 wordt gehouden op zaterdag 23 september in de Saitama Super Arena in Saitama, Japan. Fox Sports zal dit evenement live uitzenden op betaalkanaal twee met Nederlands commentaar en kanaal zes met origineel Amerikaans commentaar. De uitzending begint op zaterdagochtend 4:00 uur.