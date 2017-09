Voor de Zeeuwse kust is een voor Nederland uiterst zeldzame zeeanemoon aangetroffen. Het gaat om de wasroos (anemonia viridis), meldt Stichting Anemoon op de website van Nature Today.

De zeeanemoon werd deze zomer gefotografeerd langs de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland. Het dier is slechts enkele keren eerder in Nederland gezien. Voor zover bekend voor het laatst in 1988 in de Grevelingen tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De anemoon heeft zich toen niet blijvend gevestigd in Nederland. De nu waargenomen wasroos lijkt op de exemplaren die voor de kust van Bretagne worden aangetroffen.

De wasroos is een relatief grote zeeanemoon en kan 8 centimeter kan worden. Het dier heeft vaak lichtgroene tentakels met paarsroze toppen. Met deze tentakels vangen ze prooien, zoals kleine visjes en steurgarnalen.



Zeldzame zeeanemoon voor Nederlandse kust (Foto: ANP)