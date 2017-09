EU wil Europese technologie beschermen Redactie 02-09-2017 23:49 print

Europese bedrijven met vitale technologieën moeten bescherming krijgen tegen buitenlandse overnames. Dat heeft Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging zaterdag gezegd in Italië.

"Ons zijn zorgen ter ore gekomen over buitenlandse investeerders - vaak in handen van de overheid - die Europese bedrijven overnemen die de controle hebben over sleuteltechnologieën", zei Vestager op het Ambrosetti Forum in Cernobbio. Ze beloofde in het najaar met concrete voorstellen te komen.

Duitsland nam in juli maatregelen om te kunnen verhinderen dat buitenlandse partijen er met de allernieuwste technologieën vandoor gaan. Dat volgde op een Chinees bod op een robotfabrikant, vorig jaar. De Duitse minister van Economische Zaken riep Europese partijen op tot een tegenbod, maar kon de deal uiteindelijk niet tegenhouden.

Vestager zei in juli dat ze zorgen over technologiedeals "volstrekt gerechtvaardigd"vond. EU-lidstaten kunnen nu al deals stoppen op het gebied van defensie, energie, financiële stabiliteit of veiligheid.



