Haase en Middelkoop stunten op US Open heywoodu 02-09-2017 00:21 print

Tennissers Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben op de US Open voor een daverende stunt gezorgd. Het Nederlandse duo won in de eerste ronde van het mannendubbelspel van de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut.

Het Franse duo speelde in de afgelopen twee jaar al drie Grand Slam-finales, met de titels op de US Open van 2015 en Wimbledon 2016 als resultaat. Vorig jaar stonden ze in New York ook in de halve finales en dit keer waren ze als derde geplaatst.

Haase en Middelkoop hadden daar echter geen boodschap aan en kwamen al vroeg op een break voorsprong. Die moesten ze ook weer inleveren, maar gelijk daarna sloegen ze nog eens toe en pakten ze de set. In set twee liepen Herbert en Mahut vanaf het begin achter de feiten aan en op het vierde matchpoint was het raak: 6-3, 6-4.