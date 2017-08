Runner 3 is uitgesteld naar 2018. De Switch-exclusive zou eind dit jaar uitkomen. De game is wel aanwezig in PAX West met een nieuwe trailer. Runner 3 is net als de voorgaande delen een kleurrijke en zeer uitdagende auto-runner. Het is dus geen endless runner, de game is opgedeeld in levels die je kunt uitspelen.

Bron: Nintendo