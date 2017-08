Dovizioso slaat dubbelslag in MotoGP heywoodu 27-08-2017 17:14 print

Andrea Dovizioso heeft in de MotoGP zijn vierde zege van het seizoen binnen. De Italiaanse Ducati-cureur zegevierde op het circuit van Silverstone tijdens de Britse Grand Prix en nam en passant de leiding in het WK over van Marc Marquez.

Valentino Rossi kende een geweldig begin van zijn 300e race in de koningsklasse van de motorsport en pakte vanaf plek twee direct de leiding, gevolgd door Marquez, Cal Crutchlow, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo en Dovizioso, met Dani Pedrosa daar ook nog achter. Viñales kwam al snel voorbij Marquez, terwijl zijn teamgenoot Rossi een gat van een dikke seconde sloeg.

Richting de helft van de race kroop Viñales nog altijd beetje bij beetje dichter naar Rossi toe, met Dovizioso, Marquez en Crutchlow in zijn kielzog. Daarachter reden Lorenzo, Pedrosa en Johann Zarco, maar die streden vooralsnog vooral om plek zes. Tien ronden voor het einde ontbrandde de strijd achter Rossi: Marquez en Dovizioso vielen elkaar aan, maar het was uiteindelijk Dovizioso die Viñales verschalkte, hoewel de Spanjaard seconden later weer terugsloeg.

Viñales moest zich toch gewonnen geven: Dovizioso en Marquez gingen er voorbij en de Ducati- en Honda-coureurs konden de jacht op Rossi openen. Dat duurde niet erg lang, want een ronde of drie later werd Il Dottore bijgehaald door Dovizioso en Marquez, met Viñales en Crutchlow er nog achteraan. Marquez kon hier echter niet lang van genieten: zijn Honda gaf plotseling de geest en voor de WK-leider was de race voorbij.

De rest reed uiteraard stevig door en drie ronden voor het einde zat Dovizioso bij Rossi in de nek te hijgen, met Viñales en Crutchlow nog altijd achter zich aan. Met de topsnelheid van zijn Ducati kon hij Rossi al snel passeren en Vale kreeg zelfs al gelijk teamgenoot Viñales in de nek en zag de Spanjaard langszij komen.

In de slotronde deed Viñales er nog alles aan om bij Dovizioso in de slipstream te komen, maar dat lukte net niet. Dovizioso zegevierde voor de vierde keer dit jaar, voor Viñales, Rossi, Crutchlow en Lorenzo.