Springruiter Smolders pakt verrassend zilver op EK

Harrie Smolders heeft in de laatste rit van de Europese kampioenschappen paardensport toch nog voor een positieve afsluiter voor Nederland gezorgd. De springruiter pakte verrassend zilver op het individuele nummer.

De 25 beste ruiters na drie manches mochten zondag starten in de finale. Smolders begon de dag als negende. Maar na een foutloze eerste rit stond de Nederlander met paard Don VHP Z al derde. Smolders bleef in de tweede rit ook foutloos en was daarmee zeker van brons.

Het brons werd al snel ingeruild voor zilver. De Ier Cian O'Connor maakte een foutje in zijn rondje en moest de tweede plaats afstaan aan Smolders. Het goud ging naar de Zweed Peder Fredricson. De Zweed had dit toernooi nog geen enkel strafpunt opgelopen. Fredricson met paard H&M All In tikte één balk eraf en kreeg een tijdfout aan zijn broek, maar de vijf stafpunten kon hij hebben. Vorig jaar tijdens de Olympisch Spelen kreeg Fredricson zilver omgehangen. Nu mag hij op de hoogste trede van het podium staan.

Het EK is, ondanks de zilveren plak voor Smolders, uitgedraaid op een enorme teleurstelling. In de landenwedstrijd bij het springen werd Nederland als kampioen onttroond en werden ze maar zesde. Ook in de dressuur ging het dramatisch. Wel was er goud voor Oranje en Theo Timmerman bij het vierspannen.