Van Bronckhorst verklaart opvallende wissels

Giovanni van Bronckhorst haalde tegen Willem II zowel Nicolai Jörgensen als Ridgeciano Haps uit voorzorg van het veld door blessures.

De Feyenoord-coach stelt dat de kwetsuren niet ernstig zijn, iets waar vooraf wel voor werd gevreesd in Rotterdam. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de oefenmeester over zijn beslissing om het duo voortijdig te wisselen. "Nicolai had last van een hak, Ridgeciano van een knie. Gezien de stand was het beter om geen risico te nemen”, laat Van Bronckhorst weten tegenover het medium.

De komende tijd staat de Champions League op het programma, reden voor Feyenoord om niet al teveel risico’s te nemen. “Er staat voor ons een zeer drukke periode voor de deur.”