De grote nieuwigheid in Knack II is dat je de volledige game in co-op kunt spelen. Bekijk hoe een rode en een blauwe Knack twintig minuten lang samenwerken in het onderstaande filmpje. Knack II komt op 6 september en is exclusief voor PS4.

De originele Knack was een PS4-launchgame die redelijk negatief werd ontvangen (Metacritic: 54). De sequel op de actie-platformer belooft verbeteringen, zoals meer variatie in de levels.