De Verenigde Staten zijn iets positiever over een mogelijke diplomatieke oplossing voor het conflict met Noord-Korea. Dat blijkt uit de woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

,,We hebben geen raketlanceringen of andere provocaties gezien van Noord-Kore sinds een resolutie van de VN-Veiligheidsraad over nieuwe sancties unaniem werd aangenomen."

Tillerson hoopt dat het begin is van een signaal waarop de VS hebben gewacht. ,,We moeten nog meer zien van hen, maar ik wil benadrukken dat we dit zien."

Volgens Tillerson zou dat de weg kunnen effenen voor ,,een soort van dialoog."



VS voorziet mogelijk dialoog met Noord-Korea (Foto: ANP)