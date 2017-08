Man samoerait neef

Drank maakt meer kapot dan je lief is. In Duitsland is vrijdagavond een familiefeestje geëindigd in een bloedbad nadat een man zijn neef te lijf ging met een samoeraizwaard.

Het familiefeestje in de buurt van Keulen ging helemaal mis toen de twee mannen om nog onbekende reden ruzie kregen. Dat escaleerde in zulke mate dat de vermoedelijke dader (38) zijn neef met het zwaard aanviel. Het slachtoffer (48) stierf ter plekke.

Het is nog niet duidelijk waar het zwaard vandaan kwam. De dader is inmiddels in hechtenis genomen, hij liet zich zonder problemen oppakken.