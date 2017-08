Investeerder klaagt oud-topman Uber aan

Investeerder Benchmark Capital klaagt voormalig Uber-topman Travis Kalanick aan vanwege fraude. Kalanick zou in zijn tijd aan het roer van de taxi-app verschillende misdragingen voor het bestuur hebben verzwegen. Nadat hij als topman was ontslagen, maar aanbleef als niet-uitvoerend bestuurder, zou Kalanick ook geprobeerd hebben om de macht binnen het bedrijf weer naar zich toe te trekken.

Kalanick liet in een reactie weten dat de zaak nergens op gebaseerd is "en vol met leugens en valse beschuldigingen" zit. Hij beschuldigde Benchmark ervan 'in zijn eigen belang en tegen het belang van Uber' te handelen.

Benchmark was een vroege investeerder in Uber. Volgens de rechtbankdocumenten heeft de geldschieter een belang van 13 procent in Uber en een vijfde van het stemrecht in het bedrijf. Ubers waarde wordt geschat op 68 miljard dollar, wat Benchmarks aandeel 9 miljard dollar waard zou maken.

Uber verkeert al enige tijd in zwaar weer. De afgelopen maanden werd het bedrijf geregeld beschuldigd van het hebben van een seksistische cultuur. Ook werd het bedrijf aangeklaagd door Google-zusterbedrijf Waymo omdat Uber de techniek voor zelfrijdende auto's van dat bedrijf zou hebben gestolen. Daarnaast vertrok de ene na de andere bestuurder bij het bedrijf.

Dat Kalanick in juni werd gedwongen ontslag te nemen, verandert aan dat laatste gegeven nog niet veel. Hoofd wereldwijde operaties en Ubers eerste topman Ryan Graves kondigde donderdag zijn vertrek aan.



